(Krahn) Katharina
женский, родилась 02.11.1854, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 03.11.1854, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
МатьFunk Krahn (Doerksen Dörksen) Margaretha10.08.1820 г.р.
ОтецKrahn Jacob George12.09.1813 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1854
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
03.11.1854
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния