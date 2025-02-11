(Krahn) Katharina 02.11.1854 — найти родственников по фамилии на Familio

(Krahn) Katharina

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.11.1854, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 03.11.1854, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Мать
Funk Krahn (Doerksen Dörksen) Margaretha10.08.1820 г.р.
Отец
Krahn Jacob George12.09.1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1854

Отец: Krahn Jacob George

Мать: Funk Krahn (Doerksen Dörksen) Margaretha

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
03.11.1854
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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