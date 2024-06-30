Хабаров Дмитрий Андреевич
Место рождениясело Сараи Сараевской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии
Дата рождения08.11.1886
Дата смерти23.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886
Родители: государственный крестьянин Андрей Ильин Хабаров и его законная жена Елизавета Максимова, оба православные Воспреемники: государственные крестьяне Григорий Иванов Строилов и Ольга Максимова ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабарова Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабаров Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна
Бракосочетание
16.02.1905
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Хабарова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна
Смерть
23.03.1983