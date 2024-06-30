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Хабаров Дмитрий Андреевич

Место рождения

село Сараи Сараевской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

08.11.1886

Дата смерти

23.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886

Отец: Хабаров Андрей Ильич

Мать: Хабарова (Литвинова) Елизавета Максимовна

Родители: государственный крестьянин Андрей Ильин Хабаров и его законная жена Елизавета Максимова, оба православные Воспреемники: государственные крестьяне Григорий Иванов Строилов и Ольга Максимова ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабарова Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабаров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабаров Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна

Бракосочетание
16.02.1905

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Хабарова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна

Смерть
23.03.1983

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