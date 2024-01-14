Смирнова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Смирнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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