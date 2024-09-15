Зуева Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 19 поз. - 59
Рождение ребёнка
23.05.1901
Отец ребёнка: Зуев Семен (Симеон) Федорович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_23.05.1901_крещение-27.05.1901 пол_М_ запись - 59 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Зуев Симеон Феодоров и законная жена Марфа Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно