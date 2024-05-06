Пуртова Лукерья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Батурин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Пуртова Матрена Козминична
Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Пуртов Иван Козьмич
Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Пуртова Анисья Козминична
Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич
Смерть
Неизвестно