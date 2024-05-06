Пуртова Лукерья Степановна 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пуртова Лукерья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Батурин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пуртов Алексей? Козмич

Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Пуртова Матрена Козминична

Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Пуртов Иван Козьмич

Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич

Оськина, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Пуртова Анисья Козминична

Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Пуртов Григорий Козьмич

Отец ребёнка: Пуртов Козьма Дмитриевич

Оськина, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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