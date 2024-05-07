Макарова Анна Дмитриева 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Дмитрий

Мать: Не знаем

Бракосочетание
11.11.1860

Муж: Анфиногенов Влас Евтеев

Брак 1860 11 ноября Ж. С. Александровки г. Устиновых к. Власий Евтеев П.в. 1 брак 18 1/2 лет Н. Т. Ж. Села г. Устиновых кр. Девица Анна дочь Дмитрия Макарова п.в. 18 1/2 лет П. Ж.с. Александровки кр.... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1864

Дочь: Евтеева Елена Власова

Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев

Рождение ребёнка
25.06.1866

Сын: Евтеев Иван Власович

Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев

Рождение ребёнка
19.10.1868

Сын: Евтеев Иван Власович

Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев

46. 19 октябрь Иван Р.-с. Ковыл. К.соб. Влас Евтеев и уже Анна Дмитриева; о.п. В.т.ж. села Изосим Сергеев и девица Елена Евтеева
Рождение ребёнка
30.07.1877

Дочь: Афиногенова Евдокия Власова

Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев

39. 30-31 июль Евдокия Р.-с. Ков. к.соб. Влас Афиногенов и уже Анна Дмитриева, о.п. В.с. Ков. к. Федор Андреев и д. Евдокия Евтеева
Рождение ребёнка
25.10.1880

Сын: Евтеев Дмитрий Власов

Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев

Рожденния 1880 41.25-26 октябрь Дмитрий Р.с. Ковыловки к.соб. Влас Евтеев и уже Анна Дмитриева о.п В. Того же села к. Дмитрий Михайлов и дев. Екатерина Афиногенова
Рождение ребёнка
25.10.1880

Сын: Евтеев Дмитрий Власович

Отец ребёнка: не указан

Ковыловка, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Р.-с. Ковыловки к.соб. Влас Евтеев и уже Анна Дмитриевна В. того села Дмитрий Михайлов и девица Екатерина Афиногенова
Рождение ребёнка
09.06.1884

Сын: Евтеев Иван Власов

Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев

34. 9-10 июнь Иоанн Р.-с. Ков. к. соб. Влас Евтеев и уже Анна Дмитриева; о.п. В.-с. Ков. к. Павел Дмитриев и Петра Сергиева жена Екатерина Афиногенова
Смерть
Неизвестно

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