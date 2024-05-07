Макарова Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1860
Брак 1860 11 ноября Ж. С. Александровки г. Устиновых к. Власий Евтеев П.в. 1 брак 18 1/2 лет Н. Т. Ж. Села г. Устиновых кр. Девица Анна дочь Дмитрия Макарова п.в. 18 1/2 лет П. Ж.с. Александровки кр.... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1864
Дочь: Евтеева Елена Власова
Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев
Рождение ребёнка
25.06.1866
Сын: Евтеев Иван Власович
Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев
Рождение ребёнка
19.10.1868
Сын: Евтеев Иван Власович
Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев
46. 19 октябрь Иван Р.-с. Ковыл. К.соб. Влас Евтеев и уже Анна Дмитриева; о.п. В.т.ж. села Изосим Сергеев и девица Елена Евтеева
Рождение ребёнка
30.07.1877
Дочь: Афиногенова Евдокия Власова
Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев
39. 30-31 июль Евдокия Р.-с. Ков. к.соб. Влас Афиногенов и уже Анна Дмитриева, о.п. В.с. Ков. к. Федор Андреев и д. Евдокия Евтеева
Рождение ребёнка
25.10.1880
Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев
Рожденния 1880 41.25-26 октябрь Дмитрий Р.с. Ковыловки к.соб. Влас Евтеев и уже Анна Дмитриева о.п В. Того же села к. Дмитрий Михайлов и дев. Екатерина Афиногенова
Рождение ребёнка
25.10.1880
Отец ребёнка: не указан
Ковыловка, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Р.-с. Ковыловки к.соб. Влас Евтеев и уже Анна Дмитриевна В. того села Дмитрий Михайлов и девица Екатерина Афиногенова
Рождение ребёнка
09.06.1884
Сын: Евтеев Иван Власов
Отец ребёнка: Анфиногенов Влас Евтеев
34. 9-10 июнь Иоанн Р.-с. Ков. к. соб. Влас Евтеев и уже Анна Дмитриева; о.п. В.-с. Ков. к. Павел Дмитриев и Петра Сергиева жена Екатерина Афиногенова
Смерть
Неизвестно