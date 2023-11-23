Наливайко Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Наливайченко Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Наливайко Екатерина Пантелеймонова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Наливайко Трофим Тимофеевич
Мать ребёнка: Наливайко Екатерина Пантелеймонова
Смерть
1787