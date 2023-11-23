Наливайко Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Тимофей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наливайко Екатерина Пантелеймонова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Наливайченко Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Наливайко Екатерина Пантелеймонова

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Наливайко Трофим Тимофеевич

Мать ребёнка: Наливайко Екатерина Пантелеймонова

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1787

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