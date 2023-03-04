Останина Фёкла Дементева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Останин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Останин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Останин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Останин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795