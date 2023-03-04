Останина Фёкла Дементева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Фёкла Дементева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Останин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Останин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Останин Никифор Петрович

Отец ребёнка: Останин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Останин Федот Петрович

Отец ребёнка: Останин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Останин Корнило Петрович

Отец ребёнка: Останин Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Пётр Иванович

Смерть
После 1795
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