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Ушаков Алексей Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

15.02.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Иоанн Леонтьев

Мать: Мария Никитина

Ушаков Алексей Иоаннович (1783 — 1841) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Иоанна Леонтьевича. С 1805 года — священник Воскресенской церкви г.Романов-Борисоглебска. Умер 15 феврал... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Воскресенский Александр Алексеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Спасский Петр Алексеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ушаков Василий Алексеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Ушаков Василий Алексеевич (1823 — ?) Родился в семье священника Воскресенской церкви г.РомановБорисоглебска Алексея Ушакова. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии, которую окончил в 18... Показать все
Смерть
15.02.1841

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