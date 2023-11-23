Ушаков Алексей Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти15.02.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Иоанн Леонтьев
Мать: Мария Никитина
Ушаков Алексей Иоаннович (1783 — 1841) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Иоанна Леонтьевича. С 1805 года — священник Воскресенской церкви г.Романов-Борисоглебска. Умер 15 феврал... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Воскресенский Александр Алексеев
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Мария Иванова
Ушаков Василий Алексеевич (1823 — ?) Родился в семье священника Воскресенской церкви г.РомановБорисоглебска Алексея Ушакова. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии, которую окончил в 18... Показать все
Смерть
15.02.1841