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Трянин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

07.07.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: Трянина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Цепилова Анна Лукояновна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1919

Жена: Цепилова Анна Лукояновна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Состояли в церковном браке, ездили в Введенскую церковь с. Большого Ута. Осталась при фамилии первого мужа
Рождение ребёнка
17.03.1928

Сын: Трянин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Цепилова Анна Лукояновна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Месяц и день рождения: 14-27 марта, месяц и день крещения: 16-29 марта. Деревни Малого Ута, гражданин Иоанн Иаковлев Трянин, жена его Анна Ликина, оба православные, состоят в церковном браке. Восприе... Показать все
Смерть
07.07.1933
Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Причина смерти - рак почек Заявитель: Лузенина Александра Петровна
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