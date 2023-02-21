Трянин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти07.07.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: Трянина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Цепилова Анна Лукояновна
Бракосочетание
Около 1919
Жена: Цепилова Анна Лукояновна
Состояли в церковном браке, ездили в Введенскую церковь с. Большого Ута. Осталась при фамилии первого мужа
Рождение ребёнка
17.03.1928
Мать ребёнка: Цепилова Анна Лукояновна
Месяц и день рождения: 14-27 марта, месяц и день крещения: 16-29 марта. Деревни Малого Ута, гражданин Иоанн Иаковлев Трянин, жена его Анна Ликина, оба православные, состоят в церковном браке. Восприе... Показать все
Смерть
07.07.1933
Причина смерти - рак почек Заявитель: Лузенина Александра Петровна