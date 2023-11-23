Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Иван Алексеев
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Георгий Никитин
Отец ребёнка: Никита Федоров
Георгий Никитич (1771 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. В 1793 году рукоположен во диакона к церкви села Фоминского Даниловского уезда, грамоту имеет1 .... Показать все
Бракосочетание
23.01.1771
Муж: Никита Федоров
Рождение ребёнка
1776
Сын: Карп Никитин
Отец ребёнка: Никита Федоров
Карп Никитич (1776 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. Обучался в семинарии. В 1803 году определен во священника к церкви того же села, грамоту имеет. Жен... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита Федоров
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Никита Федоров
Смерть
Неизвестно