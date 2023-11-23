Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Иванова

Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Иван Алексеев

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
1771

Сын: Георгий Никитин

Отец ребёнка: Никита Федоров

Георгий Никитич (1771 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. В 1793 году рукоположен во диакона к церкви села Фоминского Даниловского уезда, грамоту имеет1 .... Показать все
Бракосочетание
23.01.1771

Муж: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1776

Сын: Карп Никитин

Отец ребёнка: Никита Федоров

Карп Никитич (1776 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. Обучался в семинарии. В 1803 году определен во священника к церкви того же села, грамоту имеет. Жен... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Никита Федоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.