Лазаренко (Кучмасова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко (Кучмасова) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучмасов Иван Андреевич

Мать: Кучмасова Тамара

Рождение ребёнка
25.12.1979

Дочь: Фомина Лилия Витальевна

Отец ребёнка: Лазаренко Виталий

Рождение ребёнка
18.07.?

Дочь: Свиридова Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: Лазаренко Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко Виталий

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