Лазаренко (Кучмасова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучмасов Иван Андреевич
Мать: Кучмасова Тамара
Рождение ребёнка
25.12.1979
Дочь: Фомина Лилия Витальевна
Отец ребёнка: Лазаренко Виталий
Рождение ребёнка
18.07.?
Дочь: Свиридова Екатерина Витальевна
Отец ребёнка: Лазаренко Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазаренко Виталий