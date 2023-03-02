Панков (Винокурова) Любовь Петровна
женский, родилась 1925
умерла Неизвестно
МатьВинокуров (Винокурова) Екатерина26.01.1906 г.р.
ОтецВинокуров Пётр Ефимович?.11.1905 г.р.
Супруги
Панков Филипп СемёновичНеизвестно г.р.
Дети
Панков Владимир ФилипповичОколо 1945 г.р.
Панков Евгений ФилипповичОколо 1945 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Панков Евгений Филиппович
Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1945
Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Панков Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1945
Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Панков Николай Филиппович
Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1945
Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: (Панкова) Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: (Панкова) Елизовета Филипповна
Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович
Смерть
Неизвестно