Панков (Винокурова) Любовь Петровна 1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1925

умерла Неизвестно

Мать
Винокуров (Винокурова) Екатерина26.01.1906 г.р.
Отец
Винокуров Пётр Ефимович?.11.1905 г.р.
Супруги
Панков Филипп СемёновичНеизвестно г.р.
Дети
Панков Владимир ФилипповичОколо 1945 г.р.
Панков Евгений ФилипповичОколо 1945 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Винокуров Пётр Ефимович

Мать: Винокуров (Винокурова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Евгений Филиппович

Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Леонид Филиппович

Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Николай Филиппович

Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: (Панкова) Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: (Панкова) Елизовета Филипповна

Отец ребёнка: Панков Филипп Семёнович

Смерть
Неизвестно

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