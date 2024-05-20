Баракин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1936
Дочь: Рябкова Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Стрельцова Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
24.11.1939
Дочь: Воскресенская (Баракина) Галина Кузьминична
Мать ребёнка: Стрельцова Анастасия Семёновна
Смерть
Неизвестно