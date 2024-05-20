Баракин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баракин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
10.12.1936

Дочь: Рябкова Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Стрельцова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
24.11.1939

Дочь: Воскресенская (Баракина) Галина Кузьминична

Мать ребёнка: Стрельцова Анастасия Семёновна

Смерть
Неизвестно

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