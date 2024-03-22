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Нарницкий Иван Иванович

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

01.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.10.1895
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение
01.10.1895

Отец: Нарницкий Иван Устинович

Мать: Нарницкая Павлина Ивановна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
09.11.1927

Сын: Нарницкий Леон Иванович

Мать ребёнка: Нарницкая Текля

Малиновка, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
06.10.1929

Дочь: Альбина Ивановна

Мать ребёнка: Нарницкая Текля

Малиновка, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
17.02.1932

Сын: Нарницкий Александр Иванович

Мать ребёнка: Нарницкая Текля

Малиновка, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
13.07.1934

Дочь: Павлина Ивановна

Мать ребёнка: Нарницкая Текля

Малиновка, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
08.04.1941

Сын: Нарницкий Петр Иванович

Мать ребёнка: Нарницкая Текля

Малиновка, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарницкая Текля

Смерть
Неизвестно
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