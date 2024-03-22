Нарницкий Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения01.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.10.1895
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение
01.10.1895
Рождение ребёнка
09.11.1927
Мать ребёнка: Нарницкая Текля
Рождение ребёнка
06.10.1929
Дочь: Альбина Ивановна
Мать ребёнка: Нарницкая Текля
Рождение ребёнка
17.02.1932
Сын: Нарницкий Александр Иванович
Мать ребёнка: Нарницкая Текля
Рождение ребёнка
13.07.1934
Дочь: Павлина Ивановна
Мать ребёнка: Нарницкая Текля
Рождение ребёнка
08.04.1941
Мать ребёнка: Нарницкая Текля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нарницкая Текля
Смерть
Неизвестно