Плющ Ульяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плющ Ульяна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Плющ Лукьян Евдокимович

Отец ребёнка: Плющ Евдоким

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Плющ Никита Евдокимович

Отец ребёнка: Плющ Евдоким

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Плющ Демьян Евдокимович

Отец ребёнка: Плющ Евдоким

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Плющ Антон Евдокимович

Отец ребёнка: Плющ Евдоким

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Плющ Пётр Евдокимович

Отец ребёнка: Плющ Евдоким

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончар N Евдокимовна

Отец ребёнка: Плющ Евдоким

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1816
Покровское, Чернігівська область
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