Плющ Ульяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Плющ Евдоким
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Плющ Евдоким
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Плющ Евдоким
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Плющ Евдоким
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Плющ Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончар N Евдокимовна
Отец ребёнка: Плющ Евдоким
Смерть
После 1816