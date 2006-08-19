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Бочаров Виктор

Место рождения

Каменево, Орловская область

Дата рождения

01.02.1934

Дата смерти

19.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1934

Отец: Бочаров Иосиф

Мать: Бочарова Анна

Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
23.09.1960

Сын: Бочаров Николай

Мать ребёнка: Бочарова Тамара

Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
25.08.1968

Дочь: Курбатова Светлана

Мать ребёнка: Бочарова Тамара

Каменево, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Тамара

Развод
Неизвестно

Жена: Бочарова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Клавдия

Смерть
19.08.2006
Каменево, Орловская область
Похороны
Неизвестно
д.Каменево Орловская область
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