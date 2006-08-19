Бочаров Виктор
Место рожденияКаменево, Орловская область
Дата рождения01.02.1934
Дата смерти19.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1934
Отец: Бочаров Иосиф
Мать: Бочарова Анна
Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
23.09.1960
Сын: Бочаров Николай
Мать ребёнка: Бочарова Тамара
Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
25.08.1968
Дочь: Курбатова Светлана
Мать ребёнка: Бочарова Тамара
Каменево, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочарова Тамара
Развод
Неизвестно
Жена: Бочарова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочарова Клавдия
Смерть
19.08.2006
Каменево, Орловская область
Похороны
Неизвестно
д.Каменево Орловская область