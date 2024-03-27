Горовацкий Самуил
Место рожденияг. Киренск
Дата рождения25.07.1910
Дата смерти21.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910
Отец: Горовацкий Наум
Мать: Горовацкая Рахиль
г. Киренск
Рождение ребёнка
04.11.1932
Сын: Горовацкий Алексей
Мать ребёнка: Gorovatskey Фрида
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Gorovatskey Фрида
Смерть
21.06.1943
д. Ломакино Курская область
Причина смерти: На войне