Горовацкий Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовацкий Самуил

Место рождения

г. Киренск

Дата рождения

25.07.1910

Дата смерти

21.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910

Отец: Горовацкий Наум

Мать: Горовацкая Рахиль

г. Киренск
Рождение ребёнка
04.11.1932

Сын: Горовацкий Алексей

Мать ребёнка: Gorovatskey Фрида

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gorovatskey Фрида

Смерть
21.06.1943
д. Ломакино Курская область
Причина смерти: На войне
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