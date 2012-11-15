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Пронькина Анна Ивановна

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Место рождения

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.07.1924

Дата смерти

15.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924

Отец: Блясов Иван Фролович

Мать: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронькин Тихон Егорович

Рождение ребёнка
13.01.1947

Дочь: Пронькина - Учайкина Зоя Тихоновна

Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович

Рождение ребёнка
28.02.1949

Дочь: Пронькина - Пронькина Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.03.1952

Сын: Пронькин Виктор Тихонович

Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Пронькина - Селяева Любовь Тихоновна

Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.07.1957

Сын: Пронькин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.09.1959

Дочь: Пронькина - Жаткина Надежда Тихоновна

Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.03.1962

Сын: Пронькин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.11.1965

Сын: Пронькин Александр Тихонович

Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович

Смерть
15.11.2012

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