Пронькина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.07.1924
Дата смерти15.11.2012
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924
Отец: Блясов Иван Фролович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1947
Дочь: Пронькина - Учайкина Зоя Тихоновна
Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
28.02.1949
Дочь: Пронькина - Пронькина Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
26.03.1952
Сын: Пронькин Виктор Тихонович
Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.10.1954
Дочь: Пронькина - Селяева Любовь Тихоновна
Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
02.07.1957
Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
28.09.1959
Дочь: Пронькина - Жаткина Надежда Тихоновна
Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
02.03.1962
Сын: Пронькин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
01.11.1965
Сын: Пронькин Александр Тихонович
Отец ребёнка: Пронькин Тихон Егорович
Смерть
15.11.2012