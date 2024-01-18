Бубнова Ева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова Ева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубнов Анатолий Никифорович

Отец ребёнка: Бубнов Никифор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Никифоровна

Отец ребёнка: Бубнов Никифор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Никифоровна

Отец ребёнка: Бубнов Никифор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Никифор Павлович

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