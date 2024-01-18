Бубнова Ева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубнов Анатолий Никифорович
Отец ребёнка: Бубнов Никифор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Никифоровна
Отец ребёнка: Бубнов Никифор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Никифоровна
Отец ребёнка: Бубнов Никифор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно