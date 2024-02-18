Трофимов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Михаил

Трофимов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Ефросиния Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Трофимова Марьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.