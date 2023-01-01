Муковнина (Авдеева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муковнина (Авдеева) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1953

Дата смерти

01.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953

Отец: Авдеев Василий Яковлевич

Мать: Авдеева Раиса Кузьминична

Рождение ребёнка
04.05.1976

Сын: Муковнин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Муковнин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1981

Сын: Муковнин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Муковнин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муковнин Владимир Николаевич

Смерть
01.01.2023
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