Муковнина (Авдеева) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1953
Дата смерти01.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953
Рождение ребёнка
04.05.1976
Сын: Муковнин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Муковнин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1981
Сын: Муковнин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Муковнин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2023