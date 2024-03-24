Горелова (Соловьева) Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рождения17.02.1883
Дата смерти1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1883
Отец: Соловьев Илья Федоров
Бракосочетание
27.10.1902
Муж: Горелов Федор Ильич
село Казанское-Греково, Ефремовского уезда Тульской области
в метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Казанское-Греково Ефремовского уезда Тульской губернии за 1902 год устанавливается событие следующего бракосочетания 27 октября 1902 года, № 17. Ж... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1903
Отец ребёнка: Горелов Федор Ильич
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1905
Отец ребёнка: Горелов Федор Ильич
Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Подосинки
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Горелов Федор Ильич
Рождение ребёнка
12.09.1911
Дочь: Колбасина Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Горелов Федор Ильич
Восприемники села Авдулова крестьянин Петр Ильич Соловьев и сельца Подосинки Андрея Ивановича жена Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
07.06.1913
Сын: Горелов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Горелов Федор Ильич
д. Подосинки, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Горелов Василий Федорович
Отец ребёнка: Горелов Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Горелов Федор Ильич
Смерть
1977