Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения08.07.1902 или 09.07.1902
Дата смерти13.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902 или 09.07.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1924
Дочь: Чекмарёва (Комарова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Осина (Комарова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Комарова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Комарова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
22.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
21.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич
Смерть
13.07.1978