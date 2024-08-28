Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

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Место рождения

Большая Осиновка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.07.1902 или 09.07.1902

Дата смерти

13.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902 или 09.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Осиновка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Василий Андреевич

Рождение ребёнка
10.11.1924

Дочь: Чекмарёва (Комарова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Осина (Комарова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Комаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Комарова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Сын: Комаров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Комарова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Василий Андреевич

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.07.1978

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