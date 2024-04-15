Котенко Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения16.07.1901 ст.
Дата смерти08.02.1902 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1901 ст.
Крещение
17.07.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.02.1902 ст.
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7Z-K?i=601&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.02.1902 ст.
на кладбище д. Кровной