Легкова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обухов Петр
Рождение ребёнка
01.06.1934
Дочь: Легкова Носкова Виктория Васильевна
Отец ребёнка: Легков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
07.03.1937
Дочь: Легкова Зуева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Легков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.05.1939
Сын: Легков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Легков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно