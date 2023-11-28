Легкова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легкова Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1934

Дочь: Легкова Носкова Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Легков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.1937

Дочь: Легкова Зуева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Легков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
12.05.1939

Сын: Легков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Легков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легков Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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