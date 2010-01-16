Бабкина (Молданова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Молданова) Софья

Место рождения

Большой Вар

Дата рождения

05.10.1954

Дата смерти

16.01.2010

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954

Отец: Молданов Алексей

Мать: Молданова Анна

Большой Вар
Рождение ребёнка
28.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.01.2010
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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