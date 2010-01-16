Бабкина (Молданова) Софья
Место рожденияБольшой Вар
Дата рождения05.10.1954
Дата смерти16.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954
Отец: Молданов Алексей
Мать: Молданова Анна
Большой Вар
Рождение ребёнка
28.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.01.2010
Похороны
Неизвестно