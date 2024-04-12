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Дмитрий Васильевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Василий Пантелеевич

Мать: Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Пентюхин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашина Акилина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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