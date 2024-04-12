Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Василий Пантелеевич
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пентюхин Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1852
Сын: Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно