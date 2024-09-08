Гаранина Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиОколо 1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений двойня
Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Енечка
Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван 6 лет
Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Гаранина Зинаида (Зоя) Александровна
Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Гаранин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович
Смерть
Около 1984