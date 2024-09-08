Гаранина Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранина Матрена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Около 1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений двойня

Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енечка

Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван 6 лет

Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гаранина Зинаида (Зоя) Александровна

Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Гаранин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Гаранин Александр Семёнович

Смерть
Около 1984
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

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