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Spița Dimitrii

Место рождения

Леушены, Теленештский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Леушены, Теленештский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Spița Maria

Рождение ребёнка
21.04.1918

Сын: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Мать ребёнка: Spița Maria

Леушены, Теленештский район
Рождение ребёнка
1920

Сын: Спица Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Spița Maria

Смерть
Неизвестно

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