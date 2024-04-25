Акилина Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Устинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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