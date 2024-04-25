Акилина Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно