Полушкина Елисеева Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкина Елисеева Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1979

Отец: Полушкин Алексей Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.2001

Сын: Елисеев Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Елисеев Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
07.07.2006

Сын: Елисеев Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Елисеев Валерий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Валерий Николаевич

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