Полушкина Елисеева Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1979
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1979
Отец: Полушкин Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.04.2001
Сын: Елисеев Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Елисеев Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
07.07.2006
Сын: Елисеев Максим Валерьевич
Отец ребёнка: Елисеев Валерий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно