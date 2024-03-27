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Коновалов Алимжан Мухамедович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коновалова) Алия

Мать ребёнка: Коновалова-Зеликова (Брагина) Мамнюа 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова-Зеликова (Брагина) Мамнюа 2 Жена

Военная служба
Неизвестно
Зеликов Алиман Мухамедович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1909 Место призыва: Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н Дата ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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