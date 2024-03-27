Коновалов Алимжан Мухамедович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коновалова) Алия
Мать ребёнка: Коновалова-Зеликова (Брагина) Мамнюа 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Зеликов Алиман Мухамедович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1909 Место призыва: Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н Дата ... Показать все
Смерть
Неизвестно