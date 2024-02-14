Уразов Сулейман Садыкович
Место рожденияг.Урда,Казахстан
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
Мать: Уразова Факиха
Работа или профессия
Неизвестно
Сулейман Садыкович (1910 или 1911 г.рожд.) также был отправлен на фронт, об\'явлен безвести пропавшим
Военная служба
Неизвестно
Уразов Сулейман Садыкович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1912 Дата призыва: 31.05.1941 Место призыва: Советский РВК, Татарская АССР, г. Казань Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 31.05.1941 Дата документа: __.07.1941 Номер команды: 1157
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне