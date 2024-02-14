Уразов Сулейман Садыкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУразов Сулейман Садыкович

Уразов Сулейман Садыкович

Место рождения

г.Урда,Казахстан

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Мать: Уразова Факиха

Работа или профессия
Неизвестно
Сулейман Садыкович (1910 или 1911 г.рожд.) также был отправлен на фронт, об\'явлен безвести пропавшим
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.