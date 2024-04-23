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Емельян Иосифов

Место рождения

Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Иосиф Илимов

Мать: Аграфена Григорьева

Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ефрем Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Алена Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Спиридон Емельянов

Мать ребёнка: Устиния

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Емельянов

Мать ребёнка: Устиния

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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