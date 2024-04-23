Емельян Иосифов
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Иосиф Илимов
Мать: Аграфена Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ефрем Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Алена Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Спиридон Емельянов
Мать ребёнка: Устиния
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Емельянов
Мать ребёнка: Устиния
Смерть
Неизвестно