Деев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костанец Яна Сергеевна

Мать ребёнка: Деева (Хрипко) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деев Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: Деева (Хрипко) Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деева (Хрипко) Валентина Владимировна

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