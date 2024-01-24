Воронин Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронин Александр
Рождение ребёнка
1903
Сын: Воронин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1907
Дочь: Кононова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.05.1915
Сын: Воронин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Пелагея Алексеевна
Смерть
1943