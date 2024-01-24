Воронин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Алексей Александрович

Воронин Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Воронин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: Кононова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1915

Сын: Воронин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close