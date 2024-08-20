Стрельцов Сергей Федоров
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1909
Сын: Стрельцов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Стрельцова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Стрельцова) Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Стрельцова Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно