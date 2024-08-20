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Стрельцов Сергей Федоров

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Стрельцов Федор Пахомович

Мать: Ефросинья Сафроньевна Евфимия / Ефросинья Сафроньевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
21.09.1909

Сын: Стрельцов Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Марфа Васильевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Стрельцов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Марфа Васильевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Стрельцова) Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Стрельцова Марфа Васильевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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