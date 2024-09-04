Ермакова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
20.05.1910

Дочь: Фролова Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Фролов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Григорий Семёнович

Смерть
Неизвестно

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