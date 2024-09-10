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Семенов Герасим Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Илия

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Григорий Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Трофим Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Василисса Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Харитон Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Яков Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1886 ст.

Сын: Семенов Степан (Стефан) Герасимов

Мать ребёнка: Семенова Василисса Феодорова

Калмыцкая Балка, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1889 ст.

Дочь: Семенова Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Семенова Василисса Феодорова

Калмыцкая Балка, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1891 ст.

Сын: Семенов Прохор Герасимов

Мать ребёнка: Семенова Василисса Феодорова

Калмыцкая Балка, Царевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно

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