Семенов Герасим Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Илия
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Григорий Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Харитон Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1886 ст.
Сын: Семенов Степан (Стефан) Герасимов
Мать ребёнка: Семенова Василисса Феодорова
Рождение ребёнка
24.02.1889 ст.
Дочь: Семенова Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Семенова Василисса Феодорова
Рождение ребёнка
25.07.1891 ст.
Мать ребёнка: Семенова Василисса Феодорова
Смерть
Неизвестно