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Шиверских Лаврентий Спиридонович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Шиверских Спиридон Ильич

Мать: Шиверских Дарья Васильевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Восприемник
04.04.1882 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Восприемник
05.09.1882 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 22
Восприемник
08.09.1882 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 21
Восприемник
28.10.1882 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 25
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиверских Дарья Тихоновна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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