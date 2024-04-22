Шиверских Лаврентий Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Восприемник
04.04.1882 ст.
Восприемник
05.09.1882 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 22
Восприемник
08.09.1882 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 21
Восприемник
28.10.1882 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 25
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно