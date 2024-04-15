Ковтуненко (Гусак) Оксана Прокоповна
Место рождениясело Песчаное (Пищана) Золотоношский район Черкасской области
Дата рождения13.06.1904
Дата смерти25.04.1993
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1904
Рождение ребёнка
05.11.1932
Сын: Ковтуненко Иван Филиппович
Отец ребёнка: Ковтуненко Филипп Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1938
Сын: Ковтуненко Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Ковтуненко Филипп Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1941
Дочь: Ерошина (Ковтуненко) Светлана Филипповна
Отец ребёнка: Ковтуненко Филипп Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1944
Дочь: Выприцких Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.04.1993
Королёвский, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край