Ковтуненко (Гусак) Оксана Прокоповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко (Гусак) Оксана Прокоповна

Место рождения

село Песчаное (Пищана) Золотоношский район Черкасской области

Дата рождения

13.06.1904

Дата смерти

25.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1904

Отец: Гусак Прокоп Владимирович

Мать: Гусак Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
05.11.1932

Сын: Ковтуненко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Ковтуненко Филипп Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Ковтуненко Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Ковтуненко Филипп Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1941

Дочь: Ерошина (Ковтуненко) Светлана Филипповна

Отец ребёнка: Ковтуненко Филипп Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1944

Дочь: Выприцких Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.04.1993
Королёвский, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край

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