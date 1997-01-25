Мейшутович Зинаида Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти25.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мейшутович Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Олег Матвеевич
Отец ребёнка: Мейшутович Матвей Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1997
Минск, Минск