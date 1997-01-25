Мейшутович Зинаида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Зинаида Яковлевна

Место рождения

Глубокое, Глубокский район, Витебская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

25.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мейшутович Матвей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Олег Матвеевич

Отец ребёнка: Мейшутович Матвей Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Матвей Иосифович

Смерть
25.01.1997
Минск, Минск

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