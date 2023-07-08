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Иоаким Николаев

Место рождения

Макарово, Можайский, Московская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Николай Петров

Мать: Анисья Миронова

Макарово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
24.01.1875

Жена: Елена Степанова

Макарово, Можайский, Московская область
Поручители жениха д. Макарово кр. Григорий Петрович и Мария Федоровна Поручители невесты д. Гавшино кр-не Максим Афиногенович и Ивлий Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1879

Дочь: Надежда Иоакимова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д.Макарово кр. Иван Николаев и д. Гавшино кр. Вдова Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
25.04.1883

Сын: Бурлаков Николай Иоакимов

Мать ребёнка: Елена Степанова

Макарово, Можайский, Московская область
д. Гавшино крестьянский сын Василий Степанов д. Макарово крестьянская девица Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сергей Иоакимов

Мать ребёнка: Елена Степанова

Рождение ребёнка
16.08.1891

Сын: Андрей Иоакимов

Мать ребёнка: Елена Степанова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники Воспитанник IV класса Законоспасского Духовного училища Александр Померанцев и Можайская мещанская дочь Екатерина Иванова Строгонова
Рождение ребёнка
18.12.1893

Сын: Бурлаков Петр Иоакимов

Мать ребёнка: Елена Степанова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д.Шеломово кр. Василий Степанов, д. Макарово кр. девица Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
04.08.1894

Сын: Бурлаков Андрей Иоакимов

Мать ребёнка: Елена Степанова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово кр. сын Николай Акимович, кр. дев. Наталья Акимовна Бурлаковы
Рождение ребёнка
26.08.1976

Дочь: Замолотчикова (Бурлакова) Наталья Иоакимова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Гавшино кр. Вдова Ирина Матвеевна
Смерть
Неизвестно

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