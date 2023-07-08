Иоаким Николаев
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Николай Петров
Мать: Анисья Миронова
Бракосочетание
24.01.1875
Жена: Елена Степанова
Поручители жениха д. Макарово кр. Григорий Петрович и Мария Федоровна Поручители невесты д. Гавшино кр-не Максим Афиногенович и Ивлий Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1879
Дочь: Надежда Иоакимова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Воспреемники д.Макарово кр. Иван Николаев и д. Гавшино кр. Вдова Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
25.04.1883
Сын: Бурлаков Николай Иоакимов
Мать ребёнка: Елена Степанова
д. Гавшино крестьянский сын Василий Степанов д. Макарово крестьянская девица Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сергей Иоакимов
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
16.08.1891
Сын: Андрей Иоакимов
Мать ребёнка: Елена Степанова
Воспреемники Воспитанник IV класса Законоспасского Духовного училища Александр Померанцев и Можайская мещанская дочь Екатерина Иванова Строгонова
Рождение ребёнка
18.12.1893
Мать ребёнка: Елена Степанова
Воспреемники д.Шеломово кр. Василий Степанов, д. Макарово кр. девица Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
04.08.1894
Мать ребёнка: Елена Степанова
Воспреемники д. Макарово кр. сын Николай Акимович, кр. дев. Наталья Акимовна Бурлаковы
Рождение ребёнка
26.08.1976
Дочь: Замолотчикова (Бурлакова) Наталья Иоакимова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Воспреемники д. Гавшино кр. Вдова Ирина Матвеевна
Смерть
Неизвестно