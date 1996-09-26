Сагираев Оснат אוסנט Нисимовна ט בתשרי
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти26.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1937
Отец ребёнка: Ааронов Моше\Борух משה\בורוך כ"א בטבט
Рождение ребёнка
12.12.1942
Сын: Ааронов Ёсеф
Отец ребёнка: Ааронов Моше\Борух משה\בורוך כ"א בטבט
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Ааронов Рая
Отец ребёнка: Ааронов Моше\Борух משה\בורוך כ"א בטבט
Смерть
26.09.1996