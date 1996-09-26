Сагираев Оснат אוסנט Нисимовна ט בתשרי — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагираев Оснат אוסנט Нисимовна ט בתשרי

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

26.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Нисимניסים\סגירה Саг'ира י"ח בכסליו

Мать: Ибрагимова Тамара תומור י"ט בטבת

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ааронов Моше\Борух משה\בורוך כ"א בטבט

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.07.1937

Сын: Ааронов Шумель ט"ז באדר

Отец ребёнка: Ааронов Моше\Борух משה\בורוך כ"א בטבט

Рождение ребёнка
12.12.1942

Сын: Ааронов Ёсеф

Отец ребёнка: Ааронов Моше\Борух משה\בורוך כ"א בטבט

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Ааронов Рая

Отец ребёнка: Ааронов Моше\Борух משה\בורוך כ"א בטבט

Смерть
26.09.1996

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