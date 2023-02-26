Агрипина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1793

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1795

Сын: Гавриил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1796

Сын: Трофим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1799

Дочь: Дария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1802

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1807

Сын: Акила Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
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