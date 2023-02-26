Агрипина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1793
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1795
Сын: Гавриил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1796
Сын: Трофим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1799
Дочь: Дария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1802
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1807
Сын: Акила Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно