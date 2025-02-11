Григорий Архипов 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Архипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анастасия Кузьмина1818 г.р.
Отец
Архип Иванов1818 г.р.
Супруги
Евдокия ВасильеваДо 1850 г.р.
Дети
Ефим Григорьев17.12.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Архип Иванов

Мать: Анастасия Кузьмина

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Рождение ребёнка
17.12.1868

Сын: Ефим Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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