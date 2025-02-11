Григорий Архипов
мужской, родился 1842, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнастасия Кузьмина1818 г.р.
ОтецАрхип Иванов1818 г.р.
Супруги
Евдокия ВасильеваДо 1850 г.р.
Дети
Ефим Григорьев17.12.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Архип Иванов
Мать: Анастасия Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
17.12.1868
Сын: Ефим Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно