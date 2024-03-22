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Андрюков Анатолий

Место рождения

Кленовское, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Кленовское, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна

Кленовское, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Андрюков Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна

Кленовское, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1967

Дочь: Чухарева Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна

Кленовское, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1969

Сын: Андрюков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна

Кленовское, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Андрюков Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна

Кленовское, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Ольга Павловна

Смерть
2019
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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