Андрюков Анатолий
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
09.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Андрюков Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Чухарева Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Андрюков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Андрюков Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Павлова Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Ольга Павловна
Смерть
2019
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область