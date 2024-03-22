Никитинский Иосиф
Место рождения
Дата рождения16.11.1905
Дата смерти30.12.1974
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905
Отец: Никитинский Илларион
Мать: Никитинская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитинский Альберт
Мать ребёнка: Никитинский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитинский ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитинский ?
Смерть
30.12.1974
Москва, город федерального значения Москва