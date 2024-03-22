Никитинский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитинский Иосиф

Место рождения

Подосенова, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

16.11.1905

Дата смерти

30.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905

Отец: Никитинский Илларион

Мать: Никитинская ?

Подосенова, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитинский Альберт

Мать ребёнка: Никитинский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитинский ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитинский ?

Смерть
30.12.1974
Москва, город федерального значения Москва
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