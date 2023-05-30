Солдатенков Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Солдатенкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбачева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Солдатенкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатенкова Наталья
Смерть
Неизвестно